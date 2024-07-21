Александр Мостовой считает, что «Спартак» и «Оренбург» играли на равных

​Александр Мостовой, в прошлом игрок «красно-белых», дал свой комментарий после поражения «Спартака» в стартовом туре РПЛ.

В воскресенье коллектив Деяна Станковича на выезде потерпел поражение от «Оренбурга», пропустив два безответных мяча.

- Игра была равная, и если бы не ошибка Максименко, которая привела к счету 0:2, то «Спартак» мог бы зацепить ничью. Дайте Станковичу три‑четыре тура посмотреть на команду, разобраться с игроками, - передаёт слова бывшего футболиста «Спартака» «Матч ТВ».

Во втором туре «красно-белые» встретятся с «Химками», матч запланирован на 28 июля, начало – в 15:00 по столичному времени.