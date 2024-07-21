Махачкалинское «Динамо» повело в матче с «Химками»

Воскресный футбольный день в Премьер-лиги завершается двумя матчами одновременно. В игре «Ахмат» - «Краснодар» повели «быки» в конце первого тайма. Спустя несколько минут гости отличились и в споре «Химок» с махачкалинским «Динамо». Подмосковная команда отбилась после углового у своих ворот, но последовал еще один заброс мяча от Ражаба Магомедова точно в центр вратарской, а там Идар Шумахов головой срезал мяч под правую штангу.

«Динамо» повело в гостях. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.