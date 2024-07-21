Михаил Игнатов: «Сделаем правильные выводы»

Полузащитник «Спартака» Михали Игнатов высказался после поражения от «Оренбурга».

Матч первого тура Российской премьер-лиги завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:2.

«С «Оренбургом» получилась тяжелая игра, выходили с настроем победить, но так сложился матч. Сделаем правильные выводы и будем готовы к следующей игре», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

Футболист отметил, что «Спартак» пытался высоко прессинговать соперника, но не все получалось. При этом Игнатов выразил надежду, что дальше будет лучше.

Во втором туре чемпионата России команда Деяна Станковича будет гостить у «Химок».