Агент Еремич: «Пока рано винить Станковича»

Агент из Сербии Срджан Еремич не считает, что в поражении «Спартака» нужно винить нового главного тренера команды Деяна Станковича.

Еремич заявил, что болельщики не ожидали такого начала сезона, ведь игра «Спартака» очень разочаровала.

«Думаю, пока рано винить Станковича. Они собирают новую команду, должно появиться еще 2-3 новичка», — цитирует агента «РБ Спорт».

Сегодня, 21 июля, «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2. В следующем туре подопечным Деяна Станковича предстоит сыграть в гостях с «Химками». Матч пройдет 28 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по мск.