Тарханов: «Максименко просто подарил гол сопернику»

Александр Тарханов, экс-наставник «Спартака», высказался о неудачном старте сезона для столичной команды.

21 июля команда Деяна Станковича на выезде провела матч с «Оренбургом» и пропустила два безответных мяча.

- В обороне мне не понравилось, как играл «Спартак». В «Оренбурге» скоростные и техничные игроки, поэтому они убегали и создавали голевые моменты. Второй гол – привоз Максименко, который просто подарил гол сопернику, - передаёт слова Тарахнова Vprognoze.ru.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Химками», игра пройдёт 28 июля, начало запланировано на 15:00 по московскому времени.