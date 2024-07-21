Дьяков отреагировал на поражение «Спартака» в первом туре РПЛ

Виталий Дьяков, ранее защищавший цвета «Ростова» и «Динамо», высказался о неудачном старте сезона для столичного «Спартака».

Напомним, в воскресенье подопечные Деяна Станковича на выезде провели матч с «Оренбургом» и пропустили два безответных мяча.

- Все команды, играющие с «Оренбургом» на выезде, не вздумайте недооценивать его. С этим тренером команда очень хорошо играет на контратаках, отсюда все эти два мяча и собственно победа, - передаёт слова бывшего защитника Vprognoze.ru.

В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Химками», матч пройдёт 28 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.