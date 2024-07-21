Зиньковский: «Плохо сыграли все»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался после поражения от «Оренбурга».

Матч первого тура чемпионата России завершился со счетом 2:0 в пользу команды Давида Деограсии.

«Я не играл с первых минут, но мы позволили сопернику играть больше в его футбол. Плохо сыграли все, будем исправлять дальше», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

При этом игрок отметил, что у «Спартака» были свои моменты, но реализовать их не удалось.

Зиньковский появился на поле на 69-й минуте и стал самым активным игроком «Спартака» в конце встречи, но голевыми действиями отметиться не смог.

Во втором туре РПЛ «красно-белые» будут гостить у «Химок».