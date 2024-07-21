Зиньковский не нужен «Спартаку»: где может продолжить карьеру российский вингер

В СМИ появилась информация, что московский «Спартак» больше не рассчитывает на своего вингера Антона Зиньковского. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие варианты продолжения карьеры могут быть у 28-летнего футболиста.

«Локомотив»

Это единственный клуб, который был заинтересован в услугах Зиньковского. По крайней мере только «железнодорожники» всплывали в СМИ. Однако у клуба непростая финансовая ситуация, и вряд ли Зиньковского устроит предложенная зарплата. К слову, если 28-летний футболист хочет играть, то ему в любом случае придётся идти на сокращение зарплаты, только если его не подпишет «Зенит». На самом деле Зиньковский стал бы отличным усилением для «Локомотива», ведь именно на позицию левого вингера «красно-зелёные» ищут усиление, но, как известно, в ближайшие дни они закроют эту зону бразильским игроком «Ференцвароша» Маркиньосом.

«Крылья Советов»

Возвращение в «Крылья Советов» может стать отличным вариантом для Зиньковского, ведь наставник самарской команды Игорь Осинькин всегда рад усилению и возвращению своих воспитанников. Стоит сказать, что сейчас левый фланг в «Крыльях» довольно-таки успешно закрывает Франко Орозко, но Зиньковский без проблем вытеснил бы аргентинца из состава.

«Ростов»

Переход к Валерию Карпину — очень интересный вариант. Игра и схема «Ростова» идеально подходят Зиньковскому, который мог бы реанимировать свою карьеру, а также раскрыться по-новому. Если Зиньковский готов пойти на существенное понижение оклада, то «Ростов» самый подходящий вариант в плане прогресса. Нет сомнений, что после определённого отрезка в «Ростове» Зиньковский закрепился бы в сборной России, за которую он пока провёл всего четыре игры.

«Краснодар»

Переезд в «Краснодар» тоже неплохой вариант, однако здесь футболисту уже никто не гарантировал бы игровое время. На левом фланге атаки у «быков» хорошо себя проявляет бразилец Виктор Са, хотя пока он и не радует болельщиков высокой результативностью, но то же самое можно сказать и о Зиньковском, который после перехода из «Крыльев Советов» в «Спартак» не блещет.

«Динамо»

Зиньковский мог бы пригодиться «Динамо» только в качестве игрока обоймы. Муми Нгамалё великолепно справляется со своей работой на фланге, и вряд ли Марцел Личка посадил бы его на скамейку, но точно можно сказать, что чешский специалист не отказался бы от подписания Зиньковского для укрепления обоймы.

ЦСКА

Самый необычный вариант и, как кажется, самый нереалистичный. По ощущениям, Зиньковский не тот, кто может пойти в стан заклятого врага «Спартака», тем более в нынешней ситуации, когда «армейцы» находятся в небольшом кризисе, хотя после назначения Марко Николича прогнозы самые оптимистичные. К тому же никто в ЦСКА не даст Зиньковскому больших денег, поэтому для самого игрока смысла в таком трансфере нет.

«Зенит»

Когда у Андрея Аршавина спросили, кто из нынешнего состава «Спартака» мог бы усилить «Зенит», он назвал только одну фамилию — Зиньковский. При этом специалист отметил, что, скорее всего, Зиньковский не был бы игроком стартового состава, но получал бы своё игровое время. «Зенит» — единственный клуб, который способен не только повторить зарплату Зиньковского в «Спартаке», но может и в разы её увеличить. Тут уже всё зависит от самого футболиста: захочет ли он переезжать в Санкт-Петербург, если получит солидное финансовое предложение.

Дмитрий Миляев