Корнаухов раскритиковал вратаря «Спартака» за ошибку в матче с «Оренбургом»

Олег Корнаухов, в прошлом футболист ЦСКА, дал свой комментарий об игре вратаря Александра Максименко в матче с «Оренбургом».

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Оренбурга». На 67-й минуте в эпизоде со вторым пропущенным мячом Максименко отдал мяч в ноги сопернику, после чего хозяева поразили пустые ворота «красно-белых».

- Гениальная ошибка Максименко. Сложно сказать, что он попытался сделать в тот момент, мог спокойно отдать Бабичу. Не знаю, о чем Александр думал, - передаёт слова Корнаухова «Матч ТВ».

Следующим соперником команды Деяна Станковича в РПЛ станет клуб «Химки», встреча запланирована на 28 июля, начало - в 15:00 по столичному времени.