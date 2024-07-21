Ловчев: «Внятной игры от «Спартака» я так и не увидел»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием об игре «красно-белых» в минувшем матче чемпионата России с «Оренбургом».

Встреча первого завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:2.

«Расстроен не результатом, а игрой. Сегодня игры практически не было, внятной игры я так и не увидел», — заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Эксперт добавил, что «Оренбург» был сильнее «Спартака» и показал игру лучше соперника.

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с подмосковными «Химками». Матч состоится 28 июля, начало — в 15:00 по мск.