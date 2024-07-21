Ловчев призвал использовать кнут против игроков «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, что нужно было в перерыве сделать Деяну Станковичу, чтобы изменить игру команды.

В матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Ловчев заявил, что в перерыве игры нужно было взять и использовать кнут в адрес игроков-миллионеров «Спартака».

Во втором туре чемпионата России подопечные Станковича встретятся в гостях с «Химками». Игра между командами пройдет в следующее воскресенье, 28 июля. Начало поединка запланировано на 15:00 по мск.