В «Оренбурге» не согласились с мнением об «уничтожении «Спартака»

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает должность спортивного директора, дал комментарий после победы над «Спартаком» в первом туре Премьер-лиги со счётом 2:0. Функционер не согласился с мнением о том, что «красно-белые» «были уничтожены».

«Нет, «Спартак» - хорошая команда. Но и мы сыграли хорошо. Забили», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Андреев поблагодарил за слова о том, что «Оренбург» в прошедшем матче был на голову сильнее «Спартака».

«Спасибо за комплимент. Дай бог, чтобы мы дальше продолжили в таком ключе играть», - сказал Андреев.

Во втором туре Премьер-лиги «Оренбург» будет принимать «Ахмат». Матч пройдёт в воскресенье, 28 июля.