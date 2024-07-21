Биджиев: «Мы сильны коллективом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Сегодня исторический день для «Динамо» Махачкала. Какие эмоции и чувства? Готовы как следует пошуметь в элите?

- Да, конечно, это очень большое событие для нас. Все-таки сегодня первый матч в сезоне Премьер-лиги. Готовились. Я думаю, команда готова к матчу.

- В первой лиге обменялись в прошлом сезоне победами с «Химками». Сейчас, понятное дело, немножко другие условия, «Химки» серьезным образом усилились перед сезоном в РПЛ. У вас поскромнее в этом смысле была проведена работа. Чем компенсируете?

- Мы знаем, что команда «Химки» серьезно поменялась, значительно обновился состав. Что касается нашей команды, мы должны играть на своих сильных качествах. Будем стараться это делать.

- В Первой лиге не всегда настаивали на контроле мяча. Правильно ли я понимаю, что в первых турах в большей степени будете действовать «вторым номером»?

- Не согласен, что мы не настаивали на контроле мяча. Мы наоборот старались мяч контролировать как можно больше в Первой лиге. А что будет сейчас - нам пока сложно предусмотреть, предугадать. Также будем стараться контролировать. Естественно, что уровень другой. В каждом матче будем смотреть, что для нас более выгодно.

- Многим интересно, на кого прежде всего надо обратить внимание в составе вашей команды, кто лидер?

- Я бы не стал никого выделять. Безусловно, у нас есть интересные футболисты. Как я говорил ранее, здесь на вкус и цвет… Кому-то нравятся защитники, кому-то нападающие. Я считаю, что мы сильны коллективом.