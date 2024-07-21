Артига: «Постараемся подарить болельщикам очень хорошую зрелищную игру»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с махачкалинским «Динамо».

- Насколько удобно в первом туре играть против команды знакомой, против кого в прошлом сезоне тоже были матчи?

- Конечно, такое совпадение - встретиться с махачкалинским «Динамо» в этом сезоне, тем более что обе команды вышли в Премьер-лигу, поэтому попробуем наши самые лучшие сильные стороны, чтобы выиграть этот матч.

- У «Химок» очень серьезное усиление перед сезоном. Многие люди с большим опытом игры в Премьер-лиги, состав обновился. Кто сегодня лидер обновленного состава «Химок»?

- Как бы то ни было, мы постараемся подарить болельщикам очень хорошую зрелищную игру. У нас действительно такая ситуация, что микст в команде. Но старшие игроки передают опыт младшим. Конечно же, по ходу сезона мы будем обучать их.

- По какой схеме планируете играть сегодня и вообще по сезону? Какой в принципе футбол вы хотите поставить «Химкам»?

- Сейчас, к сожалению, не могу ответить на вопрос по структуре, буду держать это в тайне, потому что соперник серьезный. Касаемо нашего стиля, все знают, что когда я приехал в Россию, сказал, что будет агрессивный проактивный футбол. Поэтому постараемся показать вам это.