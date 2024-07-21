Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ

Оценки футболистам Деяна Станковича

«Оренбург» был серьёзно ослаблен продажами Веры и Воробьёва, но на «Спартак» нашёл ресурсы. Футболисты Деограсии смотрелись опаснее, конкретнее, абсолютно заслуженно победили. Деян Станкович же начал с пары интересных решений: первый выход в старте Зорина, основа Умярова и запас для Зиньковского с Мартинсом. Или Игнатова с Угальде.

Эксперименты не удались. И те, кто вышел со скамейки «Спартака» тоже на игру не повлияли. Так из-за кого же случилось это болезненное поражение в дебютном матче Деяна Станковича?

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 17:12, в створ – 6:5, угловые – 7:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам «Спартака».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ОРЕНБУРГ» – «СПАРТАК»

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Александр остался в «Спартаке», а вот мотивация, кажется, улетела в Санкт-Петербург. Максимально инертно смотрелся, всего однажды зацепил мяч у штрафной площади, откатив на Умярова. Все остальные (!) восемь единоборств проиграл. И ведь не было против него каких-то гренадёров, плотной опеки.

Замена Соболева напрашивалась гораздо раньше 68-й минуты.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Больно было смотреть на Чернова, которому за спину забегали то Марин, о Мансилья, то Гюрлюк. Резкости катастрофически не хватало Никите. После такого рывка на второй минуте уже обязан был забивать Брайан, потом моменты имели Флорентин и тот же Гюрлюк.

Если верх Чернов ещё выигрывал, то на «первом» этаже постоянно уступал в резкости, скорости мысли и действия.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,5. Тот случай, когда «дядя» вышел спасать ситуацию вместо молодого Зорина, а сыграл в разы хуже. С Даниилом у «Спартака» хоть было движение в центре поля, Мартинс же пока бегать не готов.

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Центральный полузащитник с пятью (!) точными передачами за 53 минуты матча. Что-то очень близкое к антирекорду.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 3,0. Наиль накопил 42 точные передачи, но одной из них он создал гол «Оренбурга». Так подставить голкипера, потом ещё и на пас не открыться – это надо уметь. Своей ошибкой (на пару с Максименко, но тот спасал много) Умяров похоронил «Спартак».

В пассиве Наиля ещё жёлтая карточка, восемь потерь и проигранная опорная зона. Флорентин вообще не испытывал давления.