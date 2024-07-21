Соболев не забивает в РПЛ с апреля

Александр Соболев, нападающий «красно-белых», не смог отличиться в матче стартового тура чемпионата России с «Оренбургом».

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Соболев начал матч в стартовом составе и был заменён во втором тайме.

В последний раз Соболев забивал в российском чемпионате 7 апреля – в тот день 27-летний игрок дважды поразил ворота «Динамо». С тех пор форвард не может отличиться в РПЛ на протяжении девяти матчей.

Напомним, ранее была информация о возможном уходе Соболева – по данным СМИ, в его услугах заинтересован петербургский «Зенит».