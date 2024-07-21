Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мусаев: «Надеюсь, что погода не помешает никому из участников матча»

21 Июля 2024 • 19:45 Комментировать
Ахмат
0:0
Краснодар
1 2.95 X 3.65 2 2.35
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- С каким настроением приехали? Как команда готовилась к этому поединку?

- Готовились как обычно, ничего особенного не было. Настроение рабочее, боевое, мы рады началу сезона. Хотим проявить себя с лучшей стороны сегодня.

- Сегодня довольно-таки большое количество ваших болельщиков ожидается. Говорят о 400 болельщиках. Насколько это значимая поддержка для команды?

- Это всегда значимо для нас. В прошлом сезоне говорил об этом, что в одном из важнейших выездных матчей в Сочи там было раз в пять наших болельщиков больше. Для нас это очень важно.

- Насколько сегодняшняя погода соответствует вашей игре?

- Погода?! В Краснодаре еще жарче. В последние дни и пару недель вообще невозможно. Здесь в Грозном чуть получше. Мы все в одинаковых условиях. Я надеюсь, что погода не помешает никому из участников матча.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев

Новости по матчу

Сегодня, 21 Июля
19:45
Мусаев: «Надеюсь, что погода не помешает никому из участников матча»
19:40
Адиев: «То, что планировали в эти два сбора, мы вложились»
19:30
«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:48
Смолов – в основе «Краснодара» на матч в Грозном
13:11
Жоаозиньо: «Буду болеть за «Краснодар»
20 Июля
13:05
Агент Тодоровича: «Мы готовы к обсуждению будущего Дарко»
19 Июля
21:15
Представитель Ленини отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Краснодара»
19:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат — Краснодар РПЛ — 21 июля 2024
19:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Краснодар РПЛ — 21 июля 2024
18:51
Синицын: «Ахмат» — домашняя команда, «Краснодару» будет тяжело
18:27
Корнеев назвал реальную стоимость Сперцяна 1
18:19
Корнеев: «Сперцян никуда не уедет»
14:08
Дмитрий Черышев: «В новом сезоне меньше всего жду борьбы за чемпионство от «Краснодара»
18 Июля
20:14
Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат – Краснодар чемпионата России – 21 июля 2024
18:49
Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ
11:27
«Ахмат» подписал аргентинского хавбека
17 Июля
21:29
«Краснодар» подписал защитника Диего Косту 1
11:23
Экс-игрок «Кубани»: «Кроме Сперцяна и Кордобы, в «Краснодаре» никто ничего не может»
16 Июля
19:09
Силкин: Уход Кордобы станет огромной потерей для «Краснодара»
18:38
«Краснодар» подлил контакт с полузащитником
17:28
Олусегун назвал цель «Краснодара» в новом сезоне РПЛ
15 Июля
23:20
Данила Козлов: Не пошёл бы в «Краснодар», если бы не верил в чемпионство
14 Июля
17:26
Кузьмичёв считает, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве
13 Июля
12:32
В «Бетисе» отреагировали на информацию об интересе к Кордобе
12 Июля
11:23
Абаев – о Галицком: «Он с нуля создал клуб и может делать всё, что угодно»
11:15
Жоаозиньо: «Смолов и Газинский не старые, они помогут «Краснодару»
10 Июля
18:55
«Краснодар» объявил о возвращении Газинского
15:02
«Краснодар» продолжает бороться за Осипенко
09 Июля
15:22
Силкин не верит, что Смолов забьёт десять голов за сезон
08 Июля
18:31
Кривцов: Бекхэм — кумир моего детства
27 Июня
21:17
Радченко: «Козлову место в основе «Краснодара» никто не гарантирует»
13:07
Интересная ставка и прогноз на матч Ахмат — Краснодар чемпионата России — 21 июля 2024
11:07
Воспитанник «Зенита» стал игроком «Краснодара»
22 Июня
10:03
Кордоба не покинет «Краснодар»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
3.40 3.70 2.02
Видео
7 мин
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
0
0
3.30 3.70 2.10
Видео
7 мин
Химки Химки
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
0
2.25 3.25 3.35
Видео
22.07.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июля
20:02 · Россия. Премьер-лига
Гюрлюк: «Горжусь своей командой, тем, как она боролась»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Ловчев призвал использовать кнут против игроков «Спартака»
19:58 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не согласились с мнением об «уничтожении «Спартака»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Мы сильны коллективом»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Постараемся подарить болельщикам очень хорошую зрелищную игру»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Соболев не забивает в РПЛ с апреля 2
19:45 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Надеюсь, что погода не помешает никому из участников матча»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Станкович – четвёртый подряд тренер, проигравший дебютный матч в «Спартаке»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «То, что планировали в эти два сбора, мы вложились»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Известны сроки восстановления динамовца Фернандеса
19:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» в четырёх матчах подряд не может забить «Оренбургу» в гостях
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:14 · Россия. Премьер-лига
Кучаев ответил, был ли матч против ЦСКА принципиальным для него
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» удвоил свой перевес в матче со «Спартаком»
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проигрывает в Оренбурге в дебютном матче Станковича
18:48 · Россия. Премьер-лига
Смолов – в основе «Краснодара» на матч в Грозном
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Гранат: «Чалов может стать лидером ПАОКа» 1
18:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Акрона» рассказал, чем второй дивизион сложнее РПЛ
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет за Вендела вдвое больше, чем предложил «Галатасарай» - названы суммы 3
17:57 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили голевой дебют Воробьёва за «Локомотив»
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Сычёв: «Локомотиву» будет сложно попасть в первую тройку»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Перед матчем «Оренбург» - «Спартак» замеряли температуру
17:40 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «При таких зарплатах футболисты не должны жаловаться на жару – люди в шахте трудятся и не жалуются»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Мы спокойны и уверены в своих силах»
Все новости
Рекомендуем