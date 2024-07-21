Мусаев: «Надеюсь, что погода не помешает никому из участников матча»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- С каким настроением приехали? Как команда готовилась к этому поединку?

- Готовились как обычно, ничего особенного не было. Настроение рабочее, боевое, мы рады началу сезона. Хотим проявить себя с лучшей стороны сегодня.

- Сегодня довольно-таки большое количество ваших болельщиков ожидается. Говорят о 400 болельщиках. Насколько это значимая поддержка для команды?

- Это всегда значимо для нас. В прошлом сезоне говорил об этом, что в одном из важнейших выездных матчей в Сочи там было раз в пять наших болельщиков больше. Для нас это очень важно.

- Насколько сегодняшняя погода соответствует вашей игре?

- Погода?! В Краснодаре еще жарче. В последние дни и пару недель вообще невозможно. Здесь в Грозном чуть получше. Мы все в одинаковых условиях. Я надеюсь, что погода не помешает никому из участников матча.