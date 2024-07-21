Станкович – четвёртый подряд тренер, проигравший дебютный матч в «Спартаке»

В воскресенье Деян Станкович проводил первый официальный матч на должности главного тренера «Спартака». В нём команда проиграла в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:2, показав откровенно слабую игру.

Любопытно, что три предыдущих главных тренера тоже проигрывали первый матч в «Спартаке». То, как дебютировали у руля «красно-белых» предыдущие специалисты, приводим ниже:

Гильермо Абаскаль, поражение от «Зенита» 0:4 (июль 2022);

Паоло Ваноли, поражение от ЦСКА 0:2 (февраль 2022);

Руй Виктория, поражение от «Рубина» 0:1 (июль 2021);

Доменико Тедеско, ничья с «Рубином» 0:0 (октябрь 2019);

Олег Кононов, победа над «Крыльями Советов» 3:1 (ноябрь 2018).