Адиев: «То, что планировали в эти два сбора, мы вложились»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как готовилась команда, с каким настроением подходили к этому матчу?

- Настроение, конечно, хорошее. Все заждались официальных игр, потому что любой спортсмен и футболист вам скажет, что лучше официальных игр ничего нет. Готовились. То, что планировали в эти два сбора, мы вложились, поэтому нормально. И готовность нашу я считаю довольно неплохой.

- Как никогда хорошая атмосфера в команде. Все сплоченные и радостные. Как удалось добиться такого результата в клубе?

- Это главная, одна из главных целей - иметь коллектив, раздевалку. Потому что я считаю, что без единения в коллективе ты никогда не добьешься каких-то успехов. Поэтому на этом мы акцентировали внимание. Я рад, что нам это удалось. Считаю, что действительно у нас довольно-таки хороший коллектив.