Известны сроки восстановления динамовца Фернандеса

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес получил травму в недавнем товарищеском матче против «Спартака». Александр Родионов, который в московском клубе является главным врачом, высказался о сроках восстановления Фернандеса.

«Восстановление Фернандеса займёт до четырёх недель со дня получения травмы. То есть возвращение Роберто будет либо к «Зениту», либо к кубковой игре с махачкалинским «Динамо», - цитирует Родионова «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги «Динамо» на своём поле обыграло «Факел» со счётом 3:1. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 27 июля, - против «Локомотива» на своём поле.