Станкович начинает и проигрывает: «Оренбург» забил два за пять минут и уверенно разделался со «Спартаком»

«Спартак» и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч первого тура РПЛ состоялся 21 июля на стадионе «Газовик».

«Спартак» совсем тихо ведёт себя в это межсезонье, поэтому к первому туру больших сюрпризов предоставить и не мог. Единственный новичок (Виллиан) оказался вне заявки, вновь прибывший Шамар Николсон последовал его примеру. Зато впервые в старте «красно-белых» появился Даниил Зорин, в центре поля которому помогали Умяров и Зобнин. А трио форвардов составили Бонгонда, Соболев и Медина.

За нападение «Оренбурга» же отвечали Мансилья и Марин. Джимми из центрального круга отдал на ход, Брайан вырвался на рандеву с Максименко. На второй минуте мог бы счёт открыт, но пробил форвард «Оренбурга» чуть правее створа. «Спартаку» на ответ понадобилось минут 15: Зобнин прострели на Зорина, его удар сблокировали, но Соболев с подбора откатил назад. Теперь уже Умяров бил в касание – в створ не попал.

Атаки (а точнее, контратаки) «Оренбурга» выглядели опаснее. Резкие финты и прострел Гюрлюка, рикошет от Бабича, завершение Марина с угла вратарской. Опять уже виделся гол, но рикошеты и Максименко помешали. Следующий шанс Марин получил уже в быстром отрыве, справа влетел к углу вратарской, сопротивления не встретил, но не сумел упаковать мяч в дальний угол. Лучший же шанс «Спартака» загубил Тео Бонгонда. После короткой передачи Зорина завершал он с линии вратарской, однако не сумел переиграть Сысуева.

Следом и Максименко ответил шикарным сейвом. Когда Флорентин решил, что может закрутить в «девятку» с дуги штрафной площади – он не прогадал. Вот только вряд ли рассчитывал, что Максименко возьмёт этот удар. Моментов создали команды гола на два-три, но шикарная игра голкиперов и неточность в завершающей стадии отправили их на перерыв без забитых мячей.

После 15-минутного отдыха не появились уже Зорин и Медина, как будто не появился и весь «Спартак». «Оренбург» и до перерыва смотрелся чуть живее, после же получилось добавить и в активности, и в точности. И если кручённый удар Сидорова Максименко всё-таки парировал, то с углового пришло наказание. Второй волной навесил Михайлов, Гюрлюк продлил полёта мяча вдоль ворот, а Перес бедро совершил решающее касание – 1:0.

«Оренбург» не ослабил хватку и через пять минут поймал на ошибке Умярова с Максименко. Наиль отдал назад, на ответную передачу не пошёл, поэтому Флорентину не составило труда мячом завладеть и потом решить эпизод передачей на Гюрлюка. Тот бил уже по пустым воротам – 2:0.

В пожарном порядке были брошены в бой Зиньковский и Игнатов, но ситуацию это не изменило. А лучший шанс вернуться в игру упустил Бонгонда. Точнее, классно сыграл Сысуев, парировавший удар Тео после навеса Зиньковского. После этого москвичи уже не тревожили голкипера хозяев.

В первом туре РПЛ, в дебютном матче Деяна Станковича «Спартак» проигрывает. Проигрывает абсолютно по делу – сегодня «Оренбург» был сильнее.