Кучаев ответил, был ли матч против ЦСКА принципиальным для него

Константин Кучаев, игрок донской команды, высказался о прошедшей игре против ЦСКА.

Напомним, встреча 1-го тура между «Ростовом» и столичной командой прошла 20 июля, голов в этом матче забито не было – 0:0.

- Отличиться хочется в каждом матче, поэтому не сказал бы, что это была принципиальная игра. Я уже отыграл в составе «Пари НН» определенный отрезок времени и сейчас играю за «Ростов», поэтому не чувствую какой-то принципиальности, - передаёт слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, Кучаев в прошлом выступал за «армейцев» и провёл за клуб 111 матчей.

«Ростов», состав которого он пополнил этим летом, в следующем туре встретится с «Крыльями Советов» - игра пройдёт 26 июля.