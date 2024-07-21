«Оренбург» удвоил свой перевес в матче со «Спартаком»

На протяжении 61 минуты «Оренбург» и «Спартак» не могли открыть счёт в матче стартового тура Премьер-лиги, после чего болельщики увидели два гола подряд. Сначала Матиас Перес в штрафной гостей здорово сыграл после прострела и открыл счет. А спустя несколько минут передачу Александра Максименко перехватил Сесар Флорентин и покатил на пустые ворота Эмирджану Гюрлюку. На табло уже 2:0. Менее получаса у «Спартака», чтобы спастись. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.