На протяжении 61 минуты «Оренбург» и «Спартак» не могли открыть счёт в матче стартового тура Премьер-лиги, после чего болельщики увидели два гола подряд. Сначала Матиас Перес в штрафной гостей здорово сыграл после прострела и открыл счет. А спустя несколько минут передачу Александра Максименко перехватил Сесар Флорентин и покатил на пустые ворота Эмирджану Гюрлюку. На табло уже 2:0. Менее получаса у «Спартака», чтобы спастись. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Оренбург» удвоил свой перевес в матче со «Спартаком»
|Оренбург
|Спартак Москва
окончен
0
0
0
0
0
0
0
0
Новости по матчу
Сегодня, 21 Июля
20 Июля
19 Июля
15:34Корнеев — о Станковиче в «Спартаке»: «Это не более чем очередная ставка, которая может сработать или нет»
18 Июля
17 Июля
16 Июля
15 Июля
19:31Мелёшин — о Жозе: «Если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами»
14 Июля
13 Июля
12 Июля
11 Июля
10 Июля
09 Июля
08 Июля
07 Июля
06 Июля
05 Июля
04 Июля
03 Июля
02 Июля
01 Июля
26 Июня
23 Июня
22 Июня
21 ИюняПоказать ещё
Бонусы букмекеров
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новостиШнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 21 Июля
18:21 · Россия. Премьер-лига«Зенит» хочет за Вендела вдвое больше, чем предложил «Галатасарай» - названы суммы 3
17:40 · Россия. Премьер-лигаПономарёв: «При таких зарплатах футболисты не должны жаловаться на жару – люди в шахте трудятся и не жалуются»
17:20 · Россия. Премьер-лигаСтанкович: «Мы очень хорошо и много поработали, и сейчас ребята готовы начать этот чемпионат»
16:20 · Россия. Премьер-лигаСтанкович выбрал состав на дебютный матч в «Спартаке», Соболев – в основе
Рекомендуем
Бан пользователя