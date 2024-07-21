Смолов – в основе «Краснодара» на матч в Грозном

В первом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет на выезде против «Ахмата». Рулевой «быков» Мурад Мусаев принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Агкацев, Кайо, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Козлов, Батчи, Смолов, Са.

Матч между «Ахматом» и «Краснодаром» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что для «Краснодара» сезон уже начался – на прошлых выходных команда проиграла «Зениту» со счётом 2:4 в битве за суперкубок.