​Гранат: «Чалов может стать лидером ПАОКа»

Экс-футболист московского «Динамо» и российской сборной, Владимир Гранат, прокомментировал переход российского нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК. Он считает, что Чалов может стать лидером в своём новом клубе, который, в свою очередь, является одним из лучших в Греции.

- Чалов хочет играть за границей, попробовать свои силы в еврокубках. Чалов заиграет в чемпионате Греции. У него есть мастерство и опыт. В ПАОКе он будет на ведущих ролях, - цитирует слова Граната «РБ Спорт».

Ранее Чалов, являющийся воспитанником московского ЦСКА, выступал в аренде в чемпионате Швейцарии за «Базель».