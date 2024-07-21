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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Акрона» рассказал, чем второй дивизион сложнее РПЛ

21 Июля 2024 • 18:27 Комментировать

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко высказался о том, чем Российская премьер-лига отличается от Мелбет-Первой лиги.

По словам Палиенко, в РПЛ не прощают ошибок, поэтому нужно меньше их допускать. В то же время футболист отметил, что во втором по рангу дивизионе сложнее из-за обилия борьбы.

«Там больше борьбы, этим и сложнее, а в РПЛ больше футбола. «Акрон» играет в футбол, поэтому, надеюсь, нам будет легче в Премьер-лиге», - цитирует Палиенко Sport24.

Напомним, что в субботу в дебютном матче в Премьер-лиге «Акрон» проиграл в гостях у «Локомотива» со счётом 2:3. Во втором туре «Акрон» сыграет в гостях у «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Палиенко Акрон
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