«Зенит» хочет за Вендела вдвое больше, чем предложил «Галатасарай» - названы суммы

Полузащитник Маркус Вендел по итогам летнего трансферного окна может улететь из России в Турцию. Впрочем, на сегодняшний день позиции «Зенита» и «Галатасарая» по ценнику бразильца очень далеки друг от друга.

Как сообщает beIN Sports, «Галатасарай предложил за трансфер 26-летнего Вендела 15 миллионов евро. Но «Зенит» хочет заработать вдвое больше – 30 миллионов евро.

За время выступлений в «Зените» Вендел поучаствовал в 125 официальных матчах, в которых записал на свой счёт 20 голов и 27 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Зенит» в субботу разгромил в Самаре «Крылья Советов» - 4:0.