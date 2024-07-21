В «Оренбурге» оценили голевой дебют Воробьёва за «Локомотив»

В субботу «Локомотив» обыграл «Акрон» в матче стартового тура Премьер-лиги со счётом 3:2. Автором победного гола стал нападающий Дмитрий Воробьёв, который перебрался в московский клуб из «Оренбурга». Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора в оренбургском клубе, высказался о дебюте форварда.

«Воробьёв принёс победу и отбил все вложенные деньги. Сборная? Сложно судить. Я не тренер сборной. Но я бы его давно вызвал», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Оренбург» в воскресенье играет против «Спартака» на своём поле. Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.