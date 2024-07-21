​Сычёв: «Локомотиву» будет сложно попасть в первую тройку»

Новый сезон российского чемпионата только начался, но Дмитрий Сычев уже предсказывает сложности своему бывшему клубу - московскому «Локомотиву». В первом туре московский клуб сыграл с «Акроном» и с трудом сумел победить - 3:2.

- Мне трудно сказать, на какую позицию железнодорожники будут претендовать в этом сезоне. Нужно услышать от руководства, какая задача стоит перед командой. Мне кажется, что за тройку «Локомотиву» будет сложно бороться, - цитирует слова Сычёва «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата московскому «Локомотиву» предстоит дерби - встреча с московским «Динамо».