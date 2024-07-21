Перед матчем «Оренбург» - «Спартак» замеряли температуру

В воскресенье в рамках первого тура Российской премьер-лиги проходит матч между «Оренбургом» и «Спартаком». Незадолго до игры на стадионе замеряли температуру воздуха. Андрей Клемешов, директора стадиона «Газовик», сообщил журналистам, что столбик термометра показал 25 градусов.

Следить за матчем между «Оренбургом» и «Спартаком» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что эта игра является дебютной в «Спартаке» для Деяна Станковича. Сербский специалист принял московскую команду этим летом.