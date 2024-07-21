Пономарёв: «При таких зарплатах футболисты не должны жаловаться на жару – люди в шахте трудятся и не жалуются»

Известный в прошлом футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу футбольных матчей при высокой температуре воздуха.

По словам Пономарёва, футболисты должны хорошо выполнять свою работу, как и люди из других профессий.

«Есть люди, которые трудятся в шахте или на металлургическом заводе и не жалуются на жару, у нас только футболистов все жалеют. Раньше у мартеновских печей стояли люди! При таких огромных зарплатах футболисты не должны жаловаться на подобные вещи» - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В воскресенье пройдут ещё три матча Российской премьер-лиги. Прямо сейчас «Оренбург» играет против «Спартака», следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.