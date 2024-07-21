Деограсия: «Мы спокойны и уверены в своих силах»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- У вас праздничное настроение?

- Да, на самом деле мы очень рады начинать этот сезон. Многие думали, что наша команда по итогам прошлого сезона опустится в ФНЛ. Мы сейчас с нетерпением ждем сегодняшнюю игру, сыграем с одним из самых сильных соперников в РПЛ, «Спартаком». Мы спокойны, уверены в своих силах, проделали очень хорошую работу в Турции, поэтому считаем, что мы готовы и ждем эту игру.

- Каким болельщики увидят «Оренбург» в этом сезоне?

- Надеюсь, что наши болельщики увидят нашу команду в этом сезоне в хорошей форме. Мы будем играть в хороший футбол. Нас покинули некоторые игроки, но новые пришли. Мы будем стараться показывать хороший футбол.

- Край обороны вы доверили сегодня одному из старожилов «Оренбурга», это Андрей Малых. Насколько он готов к этому поединку? Это его 15-й сезон. Что вообще думаете об этих цифрах?

- Это наша легенда, который играет в футбол, который в нашей команде. Этот игрок не просто важен для нас на поле, он помогает нам в раздевалке. Что касается этих цифр, 15-й сезон - это что-то невероятное.