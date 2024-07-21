Станкович: «Мы очень хорошо и много поработали, и сейчас ребята готовы начать этот чемпионат»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- С каким настроением прибыли в Оренбург?

- Мы с нетерпением ждали начала этого приключения. Мы очень хорошо и много поработали, и сейчас ребята готовы начать этот чемпионат.

- Насколько я понимаю, у вас было много времени разобрать игру сегодняшнего соперника и сделать уверенный первый шаг в новом чемпионате. На что болельщикам «Спартака» сегодня нужно будет обратить внимание в вашей игре?

- Конечно, мы анализировали этот матч. У нас было время и в целом мы готовились весь этот период года. Вы правильно сказали, что каждый предстоящий матч - самый важный. Что касается соперника, да, сегодня мы будем играть на синтетическом покрытии, но это соперник, который хорошо подготовлен, который действует агрессивно, у которого очень хороший тренер. Но если мы хотим добиться чего-то большего, мы должны принимать все вызовы.

- Погода вас смущает?

- Погода для всех одинакова. И для нас, и для соперника. Наверное, кто быстрее адаптируется, тот получит определенное преимущество, но погода - лишь один из факторов, но не самый решающий.