«Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА» — Балахнин

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о ничейном результате в матче «Ростов» - ЦСКА.

Игра первого тура Российской премьер-лиги завершилась нулевой ничьей.

«Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА. Игра была бледненькая с двух сторон, но южане выглядели предпочтительнее», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

По мнению специалиста, на результат повлияли многие факторы, в том числе жаркая погода и физическое состояние игроков.

В следующем туре чемпионата России «Ростов» встретится в гостях с «Крыльями Советов», а ЦСКА сыграет на выезде с «Пари НН». Матчи пройдут 26 и 27 июля соответственно.