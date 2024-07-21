Селюк: «Думаю, «Локомотив» займёт место восьмое»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о минувшем матче первого тура чемпионата России «Локомотив» - «Акрон».

Игра между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников».

«Тут такая игра была странная, с одной стороны. Не очень себя проявила московская команда. Я думаю, «Локомотив» займет место восьмое, наверное», — приводит слова Селюка Vprognoze.

По мнению агента, с шестого по десятое место будет блок середняков, где и окажется «Локомотив».

В рамках второго тура чемпионата России подопечные Михаила Галактионова встретятся в гостях с «Динамо». Матч пройдет 27 июля.