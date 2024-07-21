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Борис Игнатьев: «Не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев»

21 Июля 2024 • 16:31 Комментировать
Рубин
...
Зенит
27.07 17:30

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

Специалист считает, что «Зениту» нужен силовой форвард, ведь одного Кассьерры будет недостаточно.

— Но я не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев. Не вижу, чем он может разукрасить игру петербургской команды, — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас «Зенит» играет лучше, чем в прошлом сезоне, игра команды выглядит чемпионской.

Действующий трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.

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Спартак Москва Зенит Борис Игнатьев Александр Соболев ещё теги

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