Глебов: «Ростов» потерял два очка в игре с ЦСКА»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о ничейном результате в матче с московским ЦСКА.

Встреча первого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.

«Думаю, что мы потеряли два очка. Карпин сказал, что задача на сезон — избежать вылета? Мы будем идти от игры к игре. В каждом следующем матче нужно выигрывать», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Следующим соперником «Ростова» в рамках чемпионата России станут «Крылья Советов». Встреча состоится в пятницу, 26 июля. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.