Станкович выбрал состав на дебютный матч в «Спартаке», Соболев – в основе

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на выезде. Это будет дебютный официальный матч у руля «красно-белых» для сербского тренера Деяна Станковича. Он решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Максименко, Чернов, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Денисов, Зорин, Медина, Бонгонда, Соболев.

Как видим, нападающий Александр Соболев начнёт игру с первых минут.

Матч между «Оренбургом» и «Спартаком» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.