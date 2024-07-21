Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Оренбургом»

Сегодня, 21 июля, «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

Как утверждает «Матч ТВ», предстоящую игру пропустят защитники «Спартака» Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, а также нападающий Виллиан Жозе.

Ранее уже сообщалось, что бразильский новичок «Спартака» продолжает набирать форму. Что касается, что Дуарте, то парагваец залечивает полученное на сборах повреждение, а Тавареш просто не входит в планы нового главного тренера Деяна Станковича. При этом отмечалось, что «Спартак» пока не планирует продавать Тавареша, а хочет отдать его в аренду на сезон.