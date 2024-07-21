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Агент Депая отреагировал на информацию о контактах со «Спартаком»

21 Июля 2024 • 15:49 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.75 2 2.18
Через 0 ч. 51 мин.

Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы экс-нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, высказался о возможных контактах с московским «Спартаком».

Ранее появилась информация, что представители игрока беседовали со «Спартаком».

— Не слышал об этом. Думаю, что это фейк, — заявил агент российскому изданию «Спорт-Экспресс».

В конце лета текущего года 30-летний нидерландский футболист покинул «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента.

В прошлой кампании Депай появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, девять раз поразил сетку ворот соперников и стал автором двух голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мемфис Депай трансферы футбола - лето 2024 Себастьян Ледюр ещё теги

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15:47 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА вернулся футболист
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15:14 · Россия. Премьер-лига
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15:04 · Россия. Премьер-лига
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13:08 · Россия. Премьер-лига
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