Агент Депая отреагировал на информацию о контактах со «Спартаком»

Агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы экс-нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, высказался о возможных контактах с московским «Спартаком».

Ранее появилась информация, что представители игрока беседовали со «Спартаком».

— Не слышал об этом. Думаю, что это фейк, — заявил агент российскому изданию «Спорт-Экспресс».

В конце лета текущего года 30-летний нидерландский футболист покинул «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента.

В прошлой кампании Депай появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, девять раз поразил сетку ворот соперников и стал автором двух голевых передач.