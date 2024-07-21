В ЦСКА вернулся футболист

Нападающий Виктор Давила вернулся в расположение ЦСКА. Об этом рассказал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций. Ранее Давила отсутствовал из-за семейных обстоятельств.

«Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всё хорошо. У него был сложный перелёт: Сантьяго ‑ Буэнос‑Айрес ‑ Стамбул ‑ Москва. Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции – это внутренняя история клуба», - цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Всего за ЦСКА Виктор Давила провёл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

Напомним, что в стартовом туре Российской премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью в гостях у «Ростова» - 0:0. Теперь Марко Николич будет готовить команду к выездной игре чемпионата против «Пари НН», которая запланирована на 27 июля.