«Спартак» контактировал с Депаем

Московский «Спартак» общался с бывшим форвардом «Атлетико» Мадрид Мемфисом Депаем.

Как стало известно Legalbet, контакты между сторонами не носили официальный характер. При этом сообщается, что в настоящий момент вероятность прихода Депая в «Спартак» невелика.

Напомним, 30-летний нидерландец выступал за «Атлетико» с января 2023 года. Текущим летом футболист покинул столичный клуб. За это время он появился на поле в 40 встречах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Депая составляет десять миллионов евро.

Стоит сказать, что Депай приходится очень хорошим другом Квинси Промесу.