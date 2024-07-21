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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Провал»: Масалитин оценил выступление ЦСКА в матче с «Ростовом» эксклюзив

21 Июля 2024 • 15:15 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Акрон

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартовых матчах первого тура РПЛ.

- ЦСКА не смог в гостях одолеть «Ростов». Это вызывает удивление?

- По игре был провал. План на матч не сработал. Может, жаркая погода сказалась. В целом по игре полнейшее разочарование. 

- В игре ЦСКА пока ничего не поменялось. Николичу нужно время или его команда будет играть в футбол, похожий на тот, что показывала при Федотове?  

- Если он будет использовать ту же схему 3-4-3, то будет такой же результат. Под эту схему нужны люди, и им надо объяснить, как играть. В ЦСКА есть квалифицированные полузащитники и лучше бы команда играла в пять полузащитников. Но та схема, которую использовал Николич, пошла с Березуцкого. Потом ее применял Федотов. Сейчас – Николич. И результат один и тот же. Будут матчи с соперниками послабее, «армейцы» проведут их удачно. А так, опять Николич использует Облякова в центре поля, пробует одним из центральных нападающих вингера. Вчера это был Мусаев большую часть встречи. Люди занимаются не своим делом. Мусаев должен забивать, а не бегать и отбирать мячи. Если Облякову дано создавать и отдавать передачи, он должен использоваться на своем месте. Койта еще не готов к сезону. Ему нужно время чтобы набрать форму.

- Какое впечатление произвел «Ростов»?

- Он хотел играть в комбинационный футбол, и временами это удавалось. Команда что-то создавала, могла даже решить исход матча в свою пользу. Получались дальние удары. Роналдо хорошо играл против Мойзеса. Переигрывал его, создавал остроту. В целом «Ростов» смотрелся получше, чем ЦСКА. Но вообще матчи в такую жару должны начинаться не раньше половины десятого вечера. Нельзя так издеваться над футболистами. Надо думать об их здоровье. 

- Игра «Локомотив» - «Акрон» получилась богатой на голы. Ожидали от дебютанта РПЛ такой прыти?

- Это была перестрелка без игры средней линии. Атака на одни ворота, атака на другие. Если бы встреча закончилась со счетом 7:6, никто не удивился бы. Были штанги, спасения. Так играть в защите нельзя ни той, ни другой команде. «Зенит» запросто накидает мячей семь. 

- То, что «Локомотив» играл без центра поля, следствие ухода ее лидеров Глушенкова и Миранчука?

- Конечно, это все сказывается. Мы же видели Евро, и как сборная Испании играла за счет средней линии. Если нет людей, которые могут держать мяч, то игра строится через фланги с последующим навесом или на контратаках, когда футболист убегает, если есть быстрый игрок в команде. А так помощи не было от средней линии защитникам. И оборона, естественно, играла не лучшим образом.

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- То есть возникло ощущение, что у «Локомотива» в дальнейшем будут проблемы?

- Естественно. Надо укреплять среднюю линию или переходить на четыре защитника. Вчера средняя линия не дорабатывала сзади.    

- «Зенит» легко разделался с «Крыльями Советов». Как это восприняли?

- Это было ожидаемо. Понятно, что в питерском клубе собраны квалифицированные футболисты. Они быстро забили мяч. Было видно, что «Зенит» играл с запасом и мог прибавить в любой момент. А «крылышки» пытались что-то сделать, но не хватило исполнительского мастерства. Осинькин постарался освежить игру заменами, и моменты были, но забить так и не получилось.  

Елена Григорьевская

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