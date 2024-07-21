Ньямси считает «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о перспективах команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

Футболист заявил, что считает «Локомотив» клубом с большой историей, поэтому команда должна демонстрировать лучшие результаты.

«Я считаю, наша команда — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Мы будем выкладываться на 100% и покажем, на что способны», — цитирует Ньямси портал «РБ Спорт».

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России «Локомотив» одолел дома «Акрон» со счетом 3:2.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде с «Динамо».