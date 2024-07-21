Петрушин: «Глушенков – это попадание в десятку для «Зенита»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартовых матчах первого тура РПЛ.

- «Динамо» без проблем разделалось с «Факелом». Что отметите по игре команды Лички?

- Меня удивил состав хозяев. Особенно это касается линии обороны. Они обкатывали его на товарищеском турнире, но там цена ошибки была не такой высокой. А в чемпионате надо было начинать с победы, тем более дома, при своих болельщиках. Хорошо, что москвичи быстро забили. Это придало уверенности. И вообще, в первом тайме бело-голубые выглядели очень уверенно. А вот «Факел» меня удивил.

- Чем?

- У Черевченко там будет много работы. Особенно это касается обороны. В защите нужны новые игроки. С такой обороной эта команда будет бороться за выживание. Так что «Динамо», даже играя вдесятером во втором тайме, имело моменты забить. И при этом не дало сопернику почти ничего создать. Только пару моментов. Мне «Динамо» понравилось и по функционалу, и по качеству игры. И это при том, что не было нескольких основных футболистов.

- «Зенит» легко разделался с «Крыльями Советов». Сможет ли «Динамо» составить достойную конкуренцию питерцам?

- Сложно судить о таком по одному туру. Тем более в соперниках был «Факел», который с таким составом будет бороться за выживание. Нужно посмотреть туров пять. Только тогда можно будет судить о реальных амбициях москвичей.

- «Зенит» вчера выглядел внушительно. Какова вероятность, что питерцы снова начнут допускать ошибки, как в прошлом сезоне?

- Сложно сказать еще и в свете того, что идут разговоры о возможном уходе Вендела и Клаудиньо. Хотя Глушенков – это попадание в десятку для «Зенита». Он сейчас очень полезен и выходит на лидерские позиции в команде. Вот и вчера открыл счет в матче. Да и все остальные питерцы выглядели мощно по игре. Особенно в атаке.

- С потерей Глушенкова и других игроков «Локомотив» вчера не без проблем одолел «Акрон, пропустив от дебютанта РПЛ два мяча. Как вам игра?

- Потеря Глушенкова для железнодорожников будет очень весома. Он отдал 16 голевых передач в прошлом сезоне. Так что команде Галактионова будет сложно. Следующий матч как раз с «Динамо». Любопытная будет игра.

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- Если говорить о матче «Ростов» - ЦСКА, специалисты отмечают, что в игре «армейцев» пока ничего не поменялось. Николичу нужно время или его команда будет играть в футбол, похожий на тот, что был при Федотове?

- У любого тренера свое видение и стратегия. Николич однозначно не будет играть, как Федотов. Уверен в этом. Николич какое-то время отсутствовал в РПЛ и будет проповедовать тот футбол, в который играл его «Локомотив». Просто этот тренер в ЦСКА провел мало времени, еще знакомится с командой, футболистами и их возможностями. Кто-то еще придет или уйдет. Пишут, что Чалов может сменить команду. А это один из ведущих футболистов у «армейцев». Могут быть проблемы.

Елена Григорьевская