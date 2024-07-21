Бурлак: Федотов метит в «Рубин»

Экс-футболист «Рубина» Тарас Бурлак высказался о возможной тренерской перестановке в казанском коллективе.

По мнению эксперта, Рашид Рахимов является хорошим тренером, но кажется, что у него не складываются отношения с руководством «Рубина».

— Мне кажется, при первой неудаче тренером могут назначить Федотова. Думаю, Рахимов хотел усилиться, но ему не дали этого сделать, — цитирует Бурлака Metaratings.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата России «Рубин» финишировал на восьмой строчке.

Завтра, 22 июля, команда Рахимова встретится в гостях с «Пари НН». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.