Таранов: Уход Чалова — существенная потеря для ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном трансфере форварда «красно-синих» Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

Ранее сообщалось, что стороны уже закрыли сделку по 26-летнему игроку.

Как считает Таранов, уход Чалова станет серьезной потерей для ЦСКА.

— Чемпионат Греции, конечно, слабее РПЛ, но участие в Лиге чемпионов или в других европейских турнирах компенсируют эту разницу, — цитирует Таранова Metaratings.

В текущем сезоне Чалов принял участие в одном матче чемпионата России, но результативными действиями не отметился.

Сообщалось, что на продаже Чалова ЦСКА заработает три миллиона евро.