Андрей Мостовой: «Зенит» найдёт замену Венделу и Клаудиньо

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможном уходе хавбеков команды Маркуса Вендела и Клаудиньо.

«Если Клаудиньо и Вендел собираются уйти, то клуб по-любому захочет найти замену им. Опять же, все это по новостям. Я не больше вас знаю», — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом игрок признался, что ему будет жалко, если игроки уйдут, ведь они уже давно играют вместе.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо хочет перебраться во «Фламенго», а Вендел в ближайшее время может перейти в «Галатасарай».

Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» разгромил на выезде «Крылья Советов» со счетом 4:0. Следующим соперником «сине-бело-голубых» станет «Рубин».