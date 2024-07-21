Слишкович: «Мяч выбрал Месси, а Роналду выбрал мяч»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович сделал выбор между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду.

— Криштиану или Месси? Месси. Мяч выбрал Месси, а Роналду выбрал мяч. Вот в чем разница, — сказал Слишкович на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Стоит сказать, что за свою карьеру Месси выиграл восемь «Золотых мячей», а на счету Роналду лишь пять подобных наград. Аргентинский футболист является абсолютным рекордсменом по данному показателю.

На данный момент Месси выступает за американский «Интер Майами». Роналду играет в саудовском «Аль-Насре».