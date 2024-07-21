Слишкович ответил, будет ли предательством трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, будет ли предательством переход Александра Соболева в «Зенит».

«Нет. Знаете, профессиональная жизнь игрока не долгая. Так что каждый игрок смотрит первым делом на себя, на свою семью. Если он не чувствует себя хорошо в одной команде, но есть возможность пойти в другую, он может это сделать. Это не последний такой игрок, о котором говорят болельщики как о предателе. Но это не предательство – это обычная работа. Это жизнь футболиста», - сказал Слишкович в программе «Коммент.Шоу».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Александра Соболева в 7,5 миллиона евро.